La Francia brucia, Macron e Brigitte se la spassano in vacanza a Sant-Tropez

Mentre scoppia un nuovo “caso Benalla”, mentre i “gilet gialli” richiedono la mobilitazione per il settimo fine settimana consecutivo, Brigitte e Emmanuel Macron con un senso di responsabilità commovente si riposano a Saint-Tropez, in vacanza. Così riporta Var-Matin: la coppia sarebbe ospite di parenti della moglie del presidente e nel tardo pomeriggio di venerdì si è concessa una passeggiata nel centro della cittadina con chiacchiere con i passanti. Nessun commento sui programmi dei prossimi giorni della coppia presidenziale da parte dell’Eliseo o della prefettura del Var: per il 31 sera è particolarmente atteso Emmanuel Macron nel discorso di auguri ai francesi in un momento drammatico per il Paese e per i suoi consensi ai minimi storici.

Viaggetto rigorosamente nascosto

Ma la coppia presidenziale sembra non curarsene. Var-morning ha trasmesso venerdì sera due foto della coppia presidenziale, mentre passeggiava intorno alle 19:15 in place des Lices, dove è stata installata una pista di pattinaggio per le vacanze. Un fine settimana lontano dai problemi veri della Francia, a margine dell’ennesima mobilitazione dei “giubbotti gialli”. Il silenzio attorno a questo viaggio è stato certamente motivato da ragioni di sicurezza nel bel mezzo della crisi sociale che sta infiammando la Francia. Tra l’altro la gendarmeria ha dovuto intervenire per bloccare la strada a una quarantina di manifestanti che stavano cercando di investire Fort Brégançon , residenza estiva tradizionale dei presidenti della Repubblica.