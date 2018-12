La Boldrini straparla sul governo: «I leoni sono diventati pecorelle»

Quando si tratta di dileggiare, Laura Boldrini c’è sempre. Sempre in prima fila e non solo contro il governo gialloverde che sappiamo essere la sua ossessione, ma anche contro l’Italia tutta. La Boldrini infatti parla come la Merkel, come Moscovici, come Juncker, che ci prendono a legnate un giorno sì e l’altro pure. L’ex presidente della Camera approfittando dell’accordo dell’esecutivo trovato con l’Europa, torna a infierire come una nemica e piomba come un’Erinni: «Ve li ricordate i leoni del me ne frego quando esultavano dal balcone di Palazzo Chigi? Ecco, adesso fanno le pecorelle, che pregano Junker di non avviare procedura di infrazione contro l’Italia. Nel frattempo, però, sono stati bruciati miliardi di euro. E gli italiani pagano».

Boldrini imbarazzante

Francamente imbarazzante. La Boldrini persegue l’insulto libero, dà libero sfogo alle sue frustrazioni inserendosi nelle pieghe di un braccio di ferro delicato che il governo ha ingaggiato con l’Europa per manterenre fede agli impegni presi con chi lo ha votato soprattutto in tema pensionistico e sul reddito di cittadinanza. Che piacciano meno i due i fronti, i fatti dicono che sono già state ridotte le risorse. Farci sopra dell’ironia è puerile, per non dire penoso…