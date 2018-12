Kurz: con la destra al governo “felix Austria” è un’isola felice nella Ue

di Giovanni Trotta

“L’Austria è un’isola felice”. Lo sostiene il cancelliere di destra Sebastian Kurz, secondo il quale il governo austriaco ha guidato con successo il Paese durante il suo primo anno di mandato, mentre altri Paesi europei sono afflitti da gravi problemi. Sottolineando le incertezze sul futuro del governo tedesco, l’attuale ondata di proteste della Francia, il debito pubblico italiano e l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea, il leader conservatore e il vice cancelliere di estrema destra Heinz-Christian Strache hanno dichiarato di essere “orgogliosi di aver pareggiato il bilancio per il 2019 e di aver abbassato le tasse per famiglie e persone con salari minimi”. “Siamo riusciti anche a ridurre significativamente gli arrivi” in Europa, ha detto Kurz, in una conferenza stampa in occasione dell’inaugurazione del governo di destra austriaco a metà dicembre dello scorso anno, parlando delle politiche migratorie più severe in Austria e nell’Ue, dove detiene la presidenza di turno fino alla fine di quest’anno. Per il 2019, la coalizione governativa tra il Partito popolare di Kurz e il Partito della libertà di Strache intende ridurre ulteriormente le tasse, spingere per la digitalizzazione dell’economia e creare un modello sostenibile per la cura del crescente numero di anziani che necessitano di assistenza a lungo termine. “Stiamo risolutamente alleggerendo il carico fiscale per la popolazione attiva”, ha detto Strache. Contrariamente al primo anno di governo, l’agenda del 2019 non include politiche anti-immigrazione. Kurz ha detto che fermare l’immigrazione irregolare dovrebbe essere parte della lotta dell’Europa contro il crescente antisemitismo. “Un forte flusso di migranti provenienti da Paesi musulmani può provocare problemi, come una diversa visione di Israele o idee antisemite che non vorremmo avere nelle nostre società”, ha dichiarato Kurz. E sulle sanzioni alla Russia Vienna è scettica: nuove sanzioni europee contro la Russia non sono escluse a causa delle tensioni al largo della Crimea e la questione dovrebbe essere discussa a dicembre, ha detto il ministro degli Esteri austriaco Karin Kneissl, il cui Paese detiene la presidenza di turno dell’Ue. “Sulla questione di ulteriori sanzioni, il tempo determinerà. Abbiamo un vertice a dicembre”, ha detto alla stampa il ministro dopo un incontro a Berlino con il suo omologo tedesco Heiko Maas. “Tutto dipenderà – ha aggiunto – dalle azioni di entrambe le parti, ma la situazione dovrà essere esaminata”. “Al momento è la parola dell’uno contro la parola dell’altro”.