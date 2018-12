Da Jacopone alle Crociate, “Medioevo fantastico” in rassegna a Bagno a Ripoli

Le Laude di Jacopone da Todi interpretate attraverso le note dei grandi compositori, la figura del

lupo dall’antichità ad oggi, la storia delle Crociate ripercorsa attraverso il film dell’Armata Brancaleone. E poi, ancora, vecchie pellicole mute dedicate al Golem e alle gesta di Sigfrido accompagnate da musica dal vivo, un viaggio alla scoperta dell’antica India e letture di favole in ”penombra” dedicate ad eroi e fattucchiere. È un Medioevo ricco di misteri e intrighi, dove cultura, politica, sogno, avventura e religione si fondono creando una ineguagliabile

alchimia, quello che sta per approdare a Bagno a Ripoli (Firenze) con la rassegna “Medioevo Fantastico”.

Sette appuntamenti dedicati all’immaginario dell’età di mezzo organizzati dal Comune, in programma da dicembre a febbraio con concerti, videoproiezioni, reading e conferenze all’Oratorio di Santa Caterina delle Ruote e all’Antico Spedale del Bigallo, anch’essi piccoli gioielli d’arte e architettura medievale.

‘Un’occasione da non mancare – dicono il sindaco Francesco Casini e l’assessora alla cultura Annalisa Massari – per coloro che volessero documentarsi sull’apporto culturale che il mondo medievale, nella sua realtà storica, può offrire alla riflessione sui temi di attualità e approfondire, in modo piacevole e in luoghi magnifici, le tematiche relative a quel periodo. Si consolida l’obbiettivo di valorizzare i nostri luoghi storici offrendo occasioni ricreative di visita, ascolto

ì e aggregazione in un contesto culturale di ottimo livello, ma in una forma divulgativa accessibile a tutti”.