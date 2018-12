“Insieme per cambiare l’Europa”, patto Meloni-Fitto per un nuovo centrodestra

“Insieme per cambiare l’Europa“, questo lo slogan della manifestazione che sancisce la nascita del patto federativo tra Giorgia Meloni e Raffaele Fitto per le europee. I leader di Fdi e Direzione Italia si sono ritrovati oggi in piazza della Pilotta per presentare la loro alleanza che va oltre il voto di fine maggio, perché l’obiettivo è “dar vita al nuovo soggetto politico, che cambi profondamente il centrodestra” che sia più a sinistra della Lega ma più a destra di Forza Italia. Si tratta, insomma di quella casa dei conservatori e sovranisti lanciato da Meloni nel settembre scorso ad Atreju e che dopo l’adesione di Fdi al gruppo Ecr del Parlamento europeo ora vedrà come prossima tappa la presentazione di una lista alle europee con chi ci sta, a cominciare proprio da Fitto.

«Raffaele -dice Meloni- è stato tra i primi a rispondere al mio appello ad Atreju. Nelle prossime settimane presenteremo altri partner. Si parte dall’esperienza di Fdi che verrà allargata per arrivare dopo le europee alla costituzione di un grande movimento nazionale conservatore e sovranista che metta al centro gli interessi nazionali italiani. L’obiettivo è un ottimo risultato al voto di fine maggio e poi, ripeto, cercare di portare di nuovo il centrodestra al governo con un soggetto forte che possa essere alleato della Lega».

«A settembre – sottolinea Fitto – Giorgia ha lanciato un appello per dar vita a un soggetto politico che cambi profondamente il centrodestra e io ho aderito, perché ha come punto di riferimento anche a livello europeo un progetto politico conservatore e sovranista. Dopo l’adesione di Fdi al gruppo di Ecr di cui io sono vicepresidente, ora avvieremo un percorso comune che ci porterà non solo alle europee ma verso un soggetto politico che nei prossimi anni potrà delineare un nuovo scenario politico nel centrodestra». Fitto spiega che alle europee “ci sarà il simbolo di Fdi con all’interno alcune modifiche che possano dare visibilità chiara e rappresentanza a tutte le realtà, a cominciare dalla mia, che si riconoscono in questo nuovo soggetto politico”.

«Sono davvero contento che un progetto partito da lontano oggi abbia fatto un ulteriore passo in avanti. Con il patto siglato da Giorgia Meloni e da Raffaele Fitto, che conosco e stimo, cresce infatti un nuovo e importante soggetto politico distinto e alleato della Lega e che sono certo rendera’ il centrodestra sempre più competitivo», dichiara il vicepresidente del Senato e senatore di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa.