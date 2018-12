“Immacolata contraccezione”, il centro sociale sputa sui cattolici. L’ira della Meloni

Un party blasfemo e demenziale organizzato da un centro sociale che trasforma l’Immacolata concezione in “Immacolata contraccezione”. Sono fuori di testa quei “bravi ragazzi” antagonisti. Una vergogna. Una roba miserabile oltreché idiota. “Roba da matti! – tuona Giorgia Meloni- In un centro sociale di Genova la festa “L’Immacolata contraccezione”. Nel cortocircuito politicamente corretto si vietano presepi e festività per rispetto delle altre religioni ma al contempo va bene offendere il cristianesimo per promuovere una festa.” Giorgia Meloni è una furia e commenta sul suo profilo Fb la notizia agghiacciante. Usano l’8 dicembre per sputare su una festa cattolica tra le più sentite nell’immaginario cristiano.

Si chiede rispetto per tutti: si oscura Gesù nelle canzoni di Natale in “rispetto” degli alunni non cattolici. Si rinnega il nome della Madonna per lo stesso motivo. Si rinnega il presepe, ci si prostra al politicamente corretto per non offendere “categorie protette”, però è lecito sputare sui valori e le immagini cristiane. Ai cattolici o a chi ha semplicemente a cuore i valori della tradizione nessuno pensa mai? Sono gli ultimi della terra?

C’è un grave problema nella testa dei kompagni del centro sociale di Genova, AutAuts357: si arriva a storpiare la festività dell’Immacolata Concezione trasformandola – nome a parte- in un festino, con probabile successiva orgia la sera del 7 dicembre ore 22. Si terrà in uno “spazio sociale liberato” nato con l’occupazione di uno stabile in via delle Fontane, già di proprietà della Università di Genova, che evidentemente non ha fatto nulla per rivendicare uno stabile da un sopruso che ha inizio nel 2009. Per fare un festino non è necessario chiamare in causa una festa religiosa. Solo chi ha un veleno innato e ricorre a un simbolo caro a tanta parte della sensibilità e della spiritualità per ferire e colpire più a fondo.

Non è tutto. A presentare la “blasfemissima e indecorosissima” – parole loro- festa dell’immacolata contraccezione sarà la famosa Degeneriot, “gruppo che si interroga su genere, sessualità, corpi, relazioni, stereotipi ed aspettative sociali”. Cosa si propongono? “L’obiettivo è quello di “creare attivamente” uno “spazio libero dalla violenza, dal machismo, dai pregiudizi e dagli stereotipi di genere, un luogo dove tutti possano sentirsi a proprio agio e liberi di esprimere se stessi”. Uno spazio che invece andrebbe liberato dal cretinismo. Ancora: a tutti saranno garantiti preservativi gratuiti, una zona “de-macho”(?), brillantini, palletes e baffi finti. Possibile? Possibile. Nell’impunità proliferano gli idioti. La notizia circola da giorni, e non abbiamo visto -eccetto Giorgia Meloni- indignarsi qualcuno tra i leader politici, tra le istituzioni. Vorrà pur dire qualcosa.