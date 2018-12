Il prete che boicotta il presepe e la holding dell’accoglienza milionaria: ecco le cifre

È noto come il prete che boicotta il presepe. Si presenta come un sacerdote caritatevole e accogliente nel senso letterale del termine: capelli lunghi, sguardo sempre sorridente e nelle foto non amaca mai al suo fianco un giovane immigrato o un ragazzo di colore assistito. Abbiamo imparato a conoscerlo bene, don Favarin, il prete che chiede di boicottare il presepe in segno di rispetto evangelico per i poveri e gli stranieri emarginati: il sacerdote salito agli onori della cronaca per il suo impegno politically correct e per i richiami alla povertà di spirito come segno di purezza e amore. Ma chi è questo religioso sui generis e cosa fa per mettere in pratica i messaggi che diffonde? Se lo deve essere chiesto anche il Giornale che, in un nuovo e dettagliato servizio dedicato al don dell’accoglienza per eccellenza, sostiene che «Favarin gestisce una coop che è un piccolo impero: ha case, ristoranti, produce dolci e fattura 2,3 milioni». Certo, il condizionale è d’obbligo: ma per capirne di più occorrerà davvero analizzare il servizio del quotidiano milanese diretto da Sallusti e dedicato, citiamo testualmente, al «parroco che boicotta il presepe per rispetto dei poveri e poi fattura milioni di euro all’anno».

Il prete pro-migranti e la holding dell’accoglienza

Dunque, i messaggi che arrivano da don Favarin sembrerebbero a prima vista quanto meno contraddittori: il religioso di stanza a Padova, dove è quasi una celebrity per la gente del luogo – e non solo per i fedeli parrocchiani che ne seguono e ne condividono le gesta – da una parte, infatti, ritiene gli italiani un popolo per lo più di ipocriti che rigettano l’accoglienza verso la quale sembrano per lo più prevenuti e mal disposti e che poi, però, vanno a sbattersi il petto a messa e metteno diligentemente nel presepe statuette e sacra famiglia. «Quest’anno non fare il presepio credo sia il più evangelico dei segni, aveva scritto don Favarin su Facebook domenica scorsa – e registra e riporta fedelmente il Giornale –. Non farlo per rispetto del Vangelo e dei suoi valori, non farlo per rispetto dei poveri…» ha lanciato l’appello il sacerdote da quel di Padova. Dunque, nel mirino della sua attenzione e al centro della sua predicazione evangelica, tornano i poveri: le persone da lui assistite, per lo più immigrati e richiedenti asilo sulla soglia della disperazione. E allora, scrive il quotidiano milanese diretto da Sallusti, «capiamo chi sono i poveri e chi è don Luca Favarin. Il Giornale ha indagato. Don Favarin dal 2012 non fa più il prete di parrocchia ma si occupa di accoglienza migranti. A Padova gestisce nove comunità con 140 ragazzi africani. È lui che ha fondato la cooperativa sociale Percorso Vita Onlus. Una cooperativa che vanta 12 case aperte che ospitano 140 richiedenti asilo, due ristoranti, il The Last One e Strada Facendo, ristorante etico con tanto di annunci su Facebook per le prenotazioni di Natale; un frutteto di 450 alberi a Saccolongo nel padovano, un ex-seminario con un orto biologico di 4mila metri quadri; una linea di confetture, creme e succhi di frutta, la «Dulcis in mundo», realizzata dagli ospiti; un’unità di strada per le vittime della prostituzione e il progetto di un villaggio dell’inclusione sociale, con cinque ettari di terreno in via Adige a Padova».

Il sacerdote di stanza a Padova tra Vangelo e business…

Una holding del meltingpot, a quanto appare, di cui, scrive sempre il sito de il Giornale, «da una visura effettuata, Favarin è il presidente del cda della cooperativa con ricavi da vendite e prestazioni nel 2017 di 2.317.352 euro. Nel 2016: 1.881.232 euro. L’utile netto 2017 è di 504.207 euro. La onlus inizia a seguire l’arrivo dell’ondata dei migranti nel 2014, quando arrivano i bandi di 35 euro al giorno a persona. Una bozza di un atto poi, sul sito del ministero dell’Interno, riguarda un protocollo d’intesa tra la prefettura di Padova, il comune di Baone, la Percorso Vita e rullo di tamburi la ora plurindagata Ecofficina Educational». Sembrerebbe che, vangelo a parte, la mission dell’accoglienza possa davvero tradursi, anche in questo caso padovano, davvero in un business: un business che fattura denaro in quantità, aiutando quelli che di denaro non ne hanno. Ma ne fanno girare…