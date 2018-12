Il delirio di un parroco: abolisce il Natale e chiude la chiesa per polemica sul dl Sicurezza

Che tristezza i parroci che utilizzano il Natale per dividere i fedeli, fare politica, lanciare invettive. Accade a Genova dove il parroco Don Paolo Farinella della Chiesa di San Torpete ha deciso di fare “Obiezione di coscienza” contro il dl Salvini, non celebrando la Messa di Natale. Tra Madonne negate, inni natalizi stravolti e presepi rinnegati “per non offendere”, non stupisce, purtroppo che un uomo di Chiesa tolga “d’imperio” il Natale, cancellando un rito come la Messa di Mezzanotte che per tanti fedeli è un rito irrinununciabile . Il parroco fa di più. Sostiene che la chiesa sarà chiusa “per fallimento” dalla vigilia di Natale fino al 5 gennaio dell’anno prossimo.

E i fedeli? Don Paolo Farinella non sembra interessarsene. Anzi. La sua è una mossa “contro” i fedeli, contro quei cattolici “cattivi” che hanno votato Lega e che inneggiano a Salvini, che lui – come apprendiamo dal Giornale considera “uomo incolto, senza alcun senso dello stato e del diritto”, considerando i leghisti e i loro seguaci “complici di lesa umanità e di ‘deicidio'”. Siamo al delirio. Don Paolo Farinella aveva inizialmente espresso una considerazione condivisibile nella sua newsletter, scrivendo che “il Natale non è più natale cristiano: non più ‘memoria’ della nascita di Gesù, ma cinico fatto commerciale, mescolato a ripetuti riti e liturgie”. Una critica al consumismo legittima. Ma poi inizia con le solite divagazioni sul tema, parlando di Gesù come “migrante dei migranti”, come “emigrante perseguitato dalla polizia di Erode, fuggito alla persecuzione, accolto in Egitto e ritornato a stabilirsi a Nazaret, dopo un viaggio allucinante e pericoloso attraverso il deserto del neghev”. Una parabola riveduta e corretta in ossequio al credo buonista, anti italiano e anticristiano. Quel che scrive metterebbe in imbarazzo anche la Boldrini. Il parroco scrive che i cristiani “sono complici del degrado di Natale, perché la memoria della nascita di Gesù non c’entra nulla con questo Natale, trasformato in saga paesana di abbuffate tra regali e presepi, mentre accanto ‘i poveri cristi’ muoiono di fame e freddo in mare, nei bordelli della Libia, pagati dall’Italia”.

Il parroco poi scopre le carte e getta tutto il suo livore sul decreto Sicurezza voluto da Salvini e votato dal Parlamento, contro il quale invita all’”obiezione di coscienza”. E lo fa venendo meno ai suoi dover cristiani – pensate un po’ in che mani sono le chiese italiane – e decidendo di non celebrare il Santo Natale e le festività fino al 5 gennaio. Il parroco definisce il decreto sicurezza “uno sfregio dei valori e dei sentimenti più profondi della democrazia e del diritto”. Va oltre. Il decreto sarebbe “incostituzionale” così come la volontà di pensare “prima gli italiani”, che secondo lui sarebbe un “obbrobrio giuridico che fa straccio di secoli di conquiste ci civiltà giuridica”. L’”obbrobrio” qui non è il dl Sicurezza, ma le parole che usa il parroco in una crociata di condanna che è un’offesa a tutti i cattolici: un prete che spara nel mucchio ci mancava. “Come è possibile – si chiede don Farinella che scopre adesso che nel mondo c’è tanta crudeltà- – aprire le chiese e baloccarsi con ninne-nanne, tu scendi dalle stelle, canti gregoriani, presepi scellerati, quando fuori il vero cristo è offeso, torturato, stuprato, vilipeso, venduto, schiaffeggiato, ucciso”. E ancora: “Con quale diritto i cristiani possono pretendere di celebrare il Natale di quel Gesù che il loro Paese, senza alcuna loro resistenza o protesta, espelle l’Uomo nel Figlio di Dio?”.