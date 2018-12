Il capo staff del ministro Fontana parla di Satana. Ma non c’è nulla da ridere, anzi… (video)

«È colpa dell’uomo se abbiamo calpestato il pianeta, ma nel cuore dell’uomo agiscono forze trascendenti. A Satana resta poco tempo per prendere di mira il creato». Tanto è bastato al capo staff del ministro dell’Istruzione Fontana, Cristiano Corasani, per fare il giro del web, con l’inevitabile scia di battute sarcastiche. Tanto per dirne una, la Repubblica così ha ironicamente titolato: «Il capo di gabinetto del ministro Fontana: “I riscaldamenti climatici? Colpa di satana».

In realtà, come possono ben constatare i nostri lettori in questo video tratto dal sito de la Repubblica, il discorso di Corasani (che era ospite di Unomattina) è ben più complesso, articolato e non privo di interesse, dal momento che ha per tema il come l’escatologia (la parte della rivelazione ancora da compiersi) incroci la storia e la nostra stessa vita quotidiana. Questo argomento Corasani lo ha trattato nel libro Kerygma, il Vangelo degli ultimi giorni.

Certo, uno stretto collaboratore di un ministro importante come quello dell’Istruzione non dovrebbe andare in tv a parlare delle “questioni ultime” ma dei problemi del sistema educativo nazionale. Però, se parla di escatologia, non c’è nulla da ridere.È sbagliato pensare che l’Apcalisse sia tema per creduloni, seguaci di Nostradamus, piccoli borghesi annoiati. Il tema dell’Apocalisse ha più volte inciso sulla dinamica storica, soprattutto nel momenti rivoluzionari. D’altronde, il fanatismo islamista di oggi ha una forte radice nell’escatologia e nel profetismo. La Chiesa, è vero, parla poco di Satana e del mistero del male e raramente parla di Apocalisse. Però comunque ne parla…