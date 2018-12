I ghiacciai della Groelandia scompaiono: negli ultimi decenni scioglimento record

La calotta glaciale della Groenlandia si sta sciogliendo a livelli senza precedenti. È quanto rileva uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature. In particolare, i ricercatori hanno osservato un aumento del 50% dello scioglimento dei ghiacci rispetto all’inizio dell’era industriale e del 30% rispetto al ventesimo secolo. «Il ghiaccio della Groenlandia si sta sciogliendo più rapidamente negli ultimi decenni rispetto al passato almeno negli ultimi 350 anni, e probabilmente più di ogni altra volta negli ultimi 7.000-8.000 anni», ha detto Luke Trusel della Rowan University, autore principale dello studio. «Oggi la Groenlandia è più sensibile ai cambiamenti di temperatura rispetto a pochi decenni fa», ha aggiunti Trusel sottolineando che «il riscaldamento è più importante che mai». I ricercatori hanno creato uno studio completo ricostruendo oltre trecento anni di modelli di fusione.

A rischio anche l’Antartide

A giugno, un altro studio pubblicato da Nature ha rilevato che l’Antartide ha perso circa tre trilioni di tonnellate di ghiaccio dal 1992 e che il tasso di fusione si è triplicato negli ultimi cinque anni. I ricercatori hanno potuto misurare con precisione l’aumento del tasso di fusione dei ghiacci in certe regioni grazie ai dati forniti da 24 satelliti. L’accelerazione sarebbe stata più sensibile in alcuni settori, in particolare in quelli occidentali dell’Antartide. Secondo gli scienziati, inoltre, è importante considerare il ruolo dei fenomeni che hanno contribuito allo scioglimento dei ghiacci migliaia di anni fa e rimuoverli per avere un’idea più precisa di quanto stia accadendo attualmente e avere un’idea più precisa di quali potrebbero essere gli scenari futuri. Nell’ipotesi di scioglimento completo dei ghiacci, stimano gli scienziati, il livello dei mari potrebbe salire complessivamente di ben 58 metri.