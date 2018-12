Gilet gialli paralizzano la Germania: dopo Macron tocca alla Merkel (video)

Si allarga a macchia d’olio (nel silenzio della maggior parte dei media) in tutta Europa la protesta dei cittadini e dei lavoratori contro la crisi economica e le politiche della Ue. Dopo la Francia tocca alla Germania, dove si è tenuta una manifestazione contro il governo. Nella stazione centrale di Norimberga, un centinaio di lavoratori delle Ferrovie tedesche (Deutsche Bahn), appartenenti al sindacato Evg, hanno manifestato con indosso dei gilet gialli, in segno di solidarietà con i dimostranti francesi. Una protesta non solo simbolica: oggi in Germania sono state interrotte tutte le principali linee ferroviarie, a causa dello sciopero dei lavoratori delle ferrovie nell’ambito delle trattative salariali, ha annunciato Deutsche Bahn. “Germania in ostaggio”, titola il quotidiano tedesco la Bild, fotografando la situazione allarmante per il Paese.

Treni fermi in tutta la Germania: manifestanti con i gilet gialli

«I collegamenti interregionali sono interrotti in tutto il paese» a causa di uno sciopero di 4 ore, che è iniziato alle 5, ha scritto la compagnia ferroviaria in un comunicato. Un portavoce ha dichiarato che ciò riguarda anche i treni ad alta velocità (ICE) e gli Intercity. Sabato le trattative tra Deutsche Bahn e il sindacato dei ferrovieri Evg, che chiede un aumento del 7,5% per 160.000 dipendenti, è terminato in un nulla di fatto. Le Ferrovie tedesche hanno invitato il sindacato a nuovi colloqui nelle prossime ore, secondo l’agenzia di stampa Dpa. Disagi in tutta la Germania, dove alcune zone del Paese sono rimaste paralizzate, come a Monaco, dove la paralisi dei trasporti ha messo in ginocchio la città.