Gialle & Co. – Milano

Gialle & Co.

Via Alessandro Volta, 12 – 20121 Milano

Tel. 02/36685599

Sito Internet: www.gialleandco.com

Tipologia: street food

Prezzi: baked potatoes 7,50/10,90€, 6 mini baked 14€

Giorno di chiusura: mai

OFFERTA

A Milano sono sempre di più i locali ultraspecializzati, che propongono un’unica pietanza declinata in decine di varianti diverse. Gialle & Co. rientra nella categoria: nel 2016 i soci fondatori hanno deciso di scommettere sulle baked potatoes, patate cotte al forno secondo la tradizione anglosassone ma con materie prime per lo più italiane. La particolarità è la grande varietà di ripieni disponibili, adatti a vegani, vegetariani e onnivori: abbiamo quindi optato per assaggiarne il più possibile, con una degustazione di sei mini baked potatoes. Sul nostro tavolo sono così arrivate sei patate in formato ridotto, dalla polpa morbida e con la buccia saporita: le combinazioni classiche (Assai Good con Taleggio, radicchio e noci, Semper Green con Gorgonzola e porri, Tunambolica Revenge con tonno, capperi e olive, Mr. Salmon con salmone affumicato, crème fraîche, burro alle erbe e semi di zucca) si sono tutte rivelate gradevoli, anche se in alcuni casi i sapori forti degli ingredienti principali hanno nascosto le note aromatiche e più creative. Meno riuscita la Funghetti Western, con prosciutto cotto, brie fuso, funghetti e salsa di rucola, dai sapori slegati; mentre la vera sorpresa è stata la Mixatella, in cui il gusto dolce di uvetta, pinoli e porri ben si amalgamava con la sapidità e la nota amaricante di olive e scarola.

AMBIENTE

Soffitto alto e superficie ridotta, con una suddivisione leggera fra sala e cucina. I posti a sedere non sono molti, anche se un bancone aggiunge possibilità per chi non desidera soffermarsi troppo a lungo. Arredamento rustico (ma ben studiato) e acqua in brocca, in linea con la tipologia di piatti serviti.

SERVIZIO

Gentile e disponibile, a fronte di un’attesa di una ventina di minuti, ci è stato proposto un aperitivo offerto dalla casa.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –