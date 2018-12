Gesù tra gommone e filo spinato, ancora un presepe stravolto: la farsa ideologica

Un altro presepe pro-migranti, siamo ormai al collezionismo e alla spettacolarizzazione del presepe politicamente corretto. E stravolto. E pensare che quando nel 1209 a Greccio, in Umbria, San Francesco d’Assisi concepì il primo presepe della storia, i canoni della tradizione d lui indicati erano precisi: Uno: la natività l’aveva immaginata in una grotta. Due: «Scegli una grotta dove farai costruire una mangiatoia ed ivi condurrai un bove ed un asinello, e cercherai di riprodurre, per quanto è possibile la grotta di Betlemme», prescrisse San Francesco. Pensate: neanche San Giuseppe e Maria non c’erano a fianco del bambinello, perché Francesco non voleva si facesse “spettacolo” della nascita del Cristo, come ci ricorda il Giornale.

Il presepe diventa uno spettacolo ideologico

Ebbene, signori, lo spettacolo è iniziato da un pezzo, come abbiamo sempre dato conto da queste colonne, ogni anno. Natività su gommone, su zattera, tra omosessuali, nei campi rom, nei campi profughi. Tutto quanto è stato fatto per piegare i simboli della fede a farsa ideologica, con la partecipazione di parroci e sacerdoti politicizzati. Ricordiamo la delirante decisione di un parroco di Genova che per polemica contro Salvini non celebrerà la Messa di Natale nè le altre ricorrenze natalizie, fino al 5 gennaio… Pensavamo di essere alla fine, quando un altro caso arriva da Milano, come segnala il quotidiano di Sallusti. Alla «Casa della Carità di Via Brambilla è spuntato un presepe con la Sacra Famiglia sopra un gommone in mezzo al mare». L’allestimento è tutto un programma: «Dalle onde spuntano quelle che sembrano le mani di migranti in difficoltà. “Per loro non c’era posto”, è il sottotitolo apposto sotto il filo spinato». Siamo al ridicolo, alla farsa grottesca. Il Il Presepe politico è l’ultimo scempio di un’ideologia di sinistra che tanti danni ha procurato a storia, cultura e valori con messaggi distorti. E’ squallido che uomini di chiesa non si pongano il problema di offendere tanti fedeli per compiaere scelte politicamente corrette per un briciolo di notorietà sui media. (L’immagine si riferisce a un presepe “rivisitato” di una parrocchia)