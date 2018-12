Gelateria 7 Minuti – Roma

di Redazione

Gelateria 7 Minuti

Via Massaciuccoli, 71/A – 00199 Roma

Tel. 06/8610583

Sito Internet: www.7minuti.it

Tipologia: gelateria

Prezzo: coni e coppette 2/3€, gelato 18€/kg, panna 14€/kg

Giorno di chiusura: Lunedì

OFFERTA

Gelateria di quartiere dall’offerta variegata e originale a pochi passi dal cinema Lux, che offre la possibilità di una dolce pausa a base di gelato ma non solo. I gusti, oltre ai grandi classici sempre disponibili, variano a seconda degli ingredienti di stagione: nel nostro caso, infatti, abbiamo potuto gustare un particolare sorbetto al melograno, molto fresco e intenso, e un profumato gelato alla mela e vaniglia. Molto equilibrata la panna, dolce ma non troppo e della giusta consistenza. Oltre al gelato, l’offerta prevede fresche granite siciliane, morbide brioche da riempire a piacere, cannoli siciliani dal biscotto fragrante da farcire al momento con la vellutata crema alla ricotta e diversi dolci al cucchiaio. È disponibile anche una discreta selezione di tè e tisane per riscaldarsi nei mesi più freddi.



AMBIENTE

La nuova sede è più piccola rispetto alla precedente (era ubicata sull’altro lato della strada), ma ugualmente allegra ed accogliente, con il classico bancone pieno di gusti esposti descritti sulla grande lavagna retrostante al banco, e una vetrina in cui fanno bella mostra di sé i diversi dolci da asporto. Pochi appoggi all’interno ed un paio di piccoli tavolini esterni completano l’ambiente.



SERVIZIO

Dietro al bancone regnano cortesia e grande disponibilità, sia nell’illustrare i diversi gusti che nel suggerire i migliori abbinamenti, senza lesinare sugli assaggi, in modo da offrire al cliente la possibilità di provare i gusti meno usuali.



Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –