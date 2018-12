Firenze, per la morte di Davide Astori la procura indaga due medici

Novità per la morte di Davide Astori. La Procura di Firenze ha inviato due avvisi di garanzia per la scomparsa del capitano della Fiorentina deceduto improvvisamente nel sonno il 4 marzo scorso nell’albergo dove la squadra viola si trovava in ritiro prima della partita di Udine. Si tratta di due medici degli ospedali di Firenze e Cagliari, che sarebbero adesso indagati con l’accusa di omicidio colposo proprio per la morte del giovane calciatore. I due medici si sarebbero interessati, sempre secondo i pm, delle autorizzazioni necessarie per il rilascio dell’idoneità sportiva di Astori. I due medici indagati – che lavorano in strutture pubbliche di Firenze e Cagliari – avrebbero firmato le idoneità alle attività sportive del calciatore nonostante che, secondo quanto si è appreso, una serie di esami avessero già evidenziato la presenza di extrasistoli ventricolari nel corso delle prove da sforzo a cui era stato sottoposto il calciatore. Nella sua carriera in serie A Davide Astori ha militato nel Cagliari, nella Roma e infine nella Fiorentina.