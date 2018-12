FdI, firme contro la fattura elettronica. Meloni: «In piazza il 12 dicembre» (video)

di Franco Bianchini

No all’obbligo della fattura elettronica. Mercoledì 12 dicembre alle ore 11 «scendiamo in piazza Montecitorio insieme ad artigiani, professionisti, imprenditori e commercianti per chiedere al Governo che la fatturazione elettronica sia obbligatoria solo per le prestazioni di importo superiore a 10.000 euro e che sia posticipata per le piccole imprese al 2022. Fratelli d’Italia è dalla parte di chi produce lavoro». A dichiararlo è Giorgia Meloni, che ha dato il via anche alla raccolta di firme sul sito. Per firmare: https://www.fratelli-italia.it/raccolta-firme/?fbclid=IwAR1ESR4XHE2g_0iP8BxqWVDA-U9kWzsdBbCadOTvAB34jlUqRmFCa6AB1cs. «Fateci capire: la fattura elettronica non si può rinviare perché assicura due miliardi di entrate allo Stato, dice il governo. Ma la spesa pubblica italiana ammonta a 880 miliardi. E proprio il governo del cambiamento e della lotta agli sprechi non riesce a trovarne 2 da tagliare per risparmiare l’ennesima mazzata alle imprese?».