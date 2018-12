Fazzolari (FdI) chiama Moscovici: “Ci mandi la manovra che hai scritto con Juncker?” (video)

“Comme ça va, Pierre? Je suis le sénateur Fazzolarì…”. L’attesa a Palazzo Madama di quel famigerato maxi-emendamento alla manovra, che appariva e scompariva in aula come il fantasma formaggino durante due giorni di finto dibattito culminato con una fiducia-farsa su un testo “dettato” dalla Ue, ha sollevato proteste, scatenato risse ma anche aguzzato ironie, anzi, vere e proprie satire politiche.

Come nel caso della breve gag registrata dal senatore di Fratelli d’Italia Giovanbattista Fazzolari, che in un perfetto francese ha simulato una telefonata al commissario Ue Pierre Moscovici, sollecitando l’invio della legge di bilancio “scritta da te e Juncker”, all’aula di Palazzo Madama in attesa del documento misterioso. Qualcuno, accanto a lui, ha riso, qualcun altro, forse, ha abboccato. Chissà, forse dall’altro lato c’era davvero l’amico Pierre?

Per la serie, quando la realtà supera la fantasia e lo scherzo. Ca va sans dir…