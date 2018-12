Edo sta col Capitano. Bennato svolta a destra: e dopo la seconda stella trova Salvini

di Ginevra Sorrentino

Galeotto fu il selfie tra Salvini e Bennato; l’immagine social postata sul profilo Instagram del ministro dell’Interno e leader del Carroccio conferma i rumors: ora Bennato, il cantautore napoletano che nei primi anni Ottanta cantava le gesta di Capitan Uncino e indicava ai compagni (di ciurma?) la rotta da tenere, rigorosamente tra le stelle, sta con un altro Capitano: inteso come il numero uno della Lega, Matteo Salvini. E non sono solo canzonette: lo scatto svela e conferma la svolta a destra del mitico artista partenopeo…

Il selfie con Salvini svela la svolta a destra di Bennato

Certo, di sicuro non rinnegherà il suo background di sinistra: ma quell’immagine un po’ stropicciata, di intellettuale disorganico schierato comunque rigorosamente con i buonisti libertari di stampo real socialista, adesso inverte la barra del timone e sembra cambiare rotta: in direzione filo leghista. Altro che Spugna e ciurme da radunare: oggi, dopo tanta “pasionarietà” progressista, il Bennato – a cui, da cantautore meridionale di Bagnoli, impegnato a sinistra, la vecchia Lega non piaceva, mentre la nuova, capitanata Salvini, gli ispira fiducia – e che già nel 2015 in Pronti a salpare cantava la questione dei migranti, come ricorda il Messaggero in queste ore, «senza buonismi pelosi né intolleranze e razzismi, per me inconcepibili», oggi conclude il suo percorso e dalla “seconda stella” svolta a destra verso approdi filo-leghisti. E pronto, ad aprire il porto dell’accoglienza dei transfughi e delusi della sinistra attivista e militante, Bennato trova direttamente il Capitano Matteo Salvini che, a corredo della foto postata su Instagram che lo ritrae ridere e scherzare come grandi amici, insieme al cantautore napoletano, scrive la didascalia: «Adoro Bennato». Serve altro?