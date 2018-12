Senato, il maxiemendamento approda in Aula dopo la bagarre in commissione Bilancio

Senato, il maximemndamento approda in Aula. ma non è starto un percorso semolice. A lungo c’è stata bagarre nella commissione Bilancio,, tanto che, a un certo punto il presidente, Daniele Pesco, ha dovuto sospendere i lavori.

Opposizioni sul piede di guerra

Le opposizioni sono sul piede di guerra. Denunciano cambiamenti al testo rispetto a quello ‘bollinato’ dalla Ragioneria dello Stato. “La presidente Casellati – chiede Francesco Misiani del Pd – intervenga come garante del corretto svolgimento dei lavori in commissione e in Aula”.

L’abbadono di Forza Italia

La tensione non è calata neanche dopo la ripresa dei lavori.Da subito Forza Italia, tramite Gilberto Pichetto Fratin, ha protestato, annunciando che abbandonerà i lavori della commissione Bilancio,

Alla fine la commissione approva

Alla fine però la commissione Bilancio del Senato ha approvato la proposta di parere sul maxiemendamento. Il testo dovrebbe quindi approdare a breve nell’aula di palazzo Madama.