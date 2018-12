Due professori russi si ispirano a Breaking Bad: arrestati per produzione e spaccio

Come nel telefilm Breaking Bad. A San Pietroburgo due docenti, un insegnante di chimica e un professore di fisica, sono stati accusati di aver prodotto e distribuito oltre un chilo di anfetamine fra il maggio del 2017 e lo scorso febbraio. La versione del telefilm americano in salsa russa (e reale) è stata resa nota dall’ufficio della procura di San Pietroburgo dopo l’incriminazione degli insegnanti oggi detenuti. La coppia, un uomo e una donna fermati nei mesi scorsi e ora in carcere in attesa di processo, «avevano usato le loro conoscenze specialistiche» per gestire un laboratorio nei dintorni della città russa. L’uomo è accusato di aver sintetizzato le anfetamine, la donna di averla spacciate nelle discoteche, nelle scuole e nei luoghi di ritrovo dei giovani.

Un locale di San Pietroburgo

Ispirati dalla serie tv Breaking Bad

La serie televisiva americana, Breaking Bad il cui protagonista è un professore liceale di chimica pieno di debiti e malato terminale che decide di “cucinare” metanfetamine per assicurare un futuro alla famiglia, ha avuto anche in Russia un enorme successo. Nel 2013 un ventenne di Mosca ha anche cambiato il suo nome in quello del co protagonista della serie, Jesse Pinkman.