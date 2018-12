Dieta, con il Natale arriva la “grande abbuffata”. Ecco i consigli dell’esperto

Brutte notizie per i pentiti delle abbuffate natalizie. Secondo Marco Silano, esperto di alimentazione in forze all’Istituto superiore di sanità, la dieta “fai da te” a base di digiuni pre o post-maratona gastronomica tipica delle festività non solo non serve a niente, ma può persino risultare dannoso per la salute dal momento che – sottolinea – «peggiora ulteriormente l’assetto ormonale, in particolar modo dell’insulina, e ci fa venire più fame rispetto a quella indotta nel tempo quando si fanno pasti regolari». Digiuno, quindi, bandito sotto le feste: «Le evidenze scientifiche – spiega ancora Silano – su effetti benefici sulla salute dei digiuni prolungati, non sono così particolarmente forti e condivise. Ma qualora si volesse comunque fare un digiuno a fini salutistici, non dimagranti, è necessario e obbligatorio – ammonisce – rivolgersi prima al proprio medico per verificare che non ci siano condizioni di rischio per la salute».

