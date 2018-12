«Da gay a etero grazie a Gesù»: il video delle “Iene” scatena un putiferio (video)

«Io da gay a etero grazie a Gesù»: il video del giovane palermitano madato in onda dalle “Iene” sta diventato virale e suscitando reazioni furibonde. Il protagonista è Alessandro, che con un microfono in mano parla davanti alla folla e racconta la “metamoforsi” che l’ha trasformato da gay ad etero, solo grazie a Gesù. Quel monologo è avvenuto nel corso di una conferenza che si è tenuta nella chiesa evengelica Pdg (Parola della Grazia) di Palermo. Una chiesa che diventa come uno stadio. La Pdg di Palermo – in via de Grossis, all’Uditore – è la prima chiesa evangelica in Italia e la più grande. Ogni domenica raccoglie fino a tremila fedeli. A fare messa sono i pastori, a volte idolatrati come delle rockstar, leggiamo su Palermo today.

C’è da restare basiti dalle parole del ragazzo che gli stanno procurando una valanga di insulti.

«Il diavolo mi aveva rubato l’identità»

Parte da lontano, Alessandro, per parlare della sua “conversione”, spiegando come già da piccolo, a causa della separazione dei suoi genitori, ha capito di essere gay. Dice di aver da sempre giocato con le bambole, di aver guardato cartoni femminili e di avere avuto un muro davanti a sé, messo dal diavolo, che non gli faceva vedere la verità. Solo dopo essere cresciuto, e in seguito alle preghiere della madre, Alessandro si è reso conto della sua vera identità. Grazie a Gesù. «Il diavolo ha rubato la mia identità ma Gesù gliel’ha strappata e me l’ha ridata». Naturalmente sono numerose le polemiche, come si può leggere sul profilo Fb de “Le iene”. «L’omosessualità non è una malattia, ma io sono guarito», ha tentato di difendersi Alessandro, ma sui social viene triturato.