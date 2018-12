“Cuori Italiani” aderisce a FdI, Meloni: «Uniti per un grande risultato alle europee» (video)

«Presentiamo l’adesione a Fratelli d’Italia di “Cuori Italiani” e di Andrea Augello: un’altra importante realtà. In molti stanno rispondendo all’appello che qualche mese fa abbiamo lanciato per la costruzione di un grande movimento conservatore e sovranista e per un grande risultato alle prossime elezioni europee». Queste le parole di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, intervistata a margine dell’evento di adesione del senatore Augello a FdI. «Perché se FdI – ha detto – raggiunge percentuali importanti sarà possibile portare il centrodestra al governo».