Crotone, medico ferita con un cacciavite dal figlio di una paziente deceduta

di Paolo Lami

Ha colpito la dottoressa con un cacciavite ferendola gravemente ma è stato poi bloccato da un ambulante extracomunitario che si trovava in quel momento nel parcheggio dell’ospedale San Giovanni Di Dio di Crotone e, quindi, da tre agenti fuori servizio che hanno dato manforte all’immigrato. E’ la “vendetta” di un uomo, un cinquantenne di Crotone, che accusa la dottoressa Nuccia Calindro – ora ricoverato in codice rosso, con una prognosi di 30 giorni, nello stesso ospedale dove lavora e dove è avvenuta l’aggressione – della morte della madre: anche lei era ricoverata in quel nosocomio dove è deceduta qualche tempo fa.

Secondo le prime informazioni raccolte dalla polizia che ha arrestato l’aggressore, l’uomo, che ha agito a volto coperto per non farsi riconoscere, ce l’aveva con il medico per la morte della madre, ricoverata nello stesso reparto dove la dottoressa lavorava. Il medico ferito, soccorso dal 118, è stato ricoverato in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’aggressione è avvenuta mentre la dottoressa Calindro stava lasciando l’ospedale San Giovanni Di Dio di Crotone , al termine del suo turno di lavoro. Evidentemente l’uomo che l’ha aggredita a colpi di cacciavite la stava attendendo fuori ed era a conoscenza degli orari lavorativi della dottoressa Calindro.

Le ha prima sferrato un fendente con il cacciavite che l’ha raggiunta al collo. Poi, mente stava per sferrare il secondo colpo, è intervenuto l’ambulante marocchino, Mustafa El Aoudi, che è riuscito a bloccare l’uomo.

«Ho fatto quello che avrebbero fatto tutti – dice ora Mustafa ricostruendo le fasi concitate dell’aggressione all’ospedale San Giovanni Di Dio di Crotone – Ho sentito gridare la dottoressa e allora mi sono avvicinato. Ho visto che la colpiva con un cacciavite allo stomaco, la voleva ammazzare. Mi sono avvicinato e l’ho buttato giù. Poi è scappato e l’ho inseguito fino al bidone della spazzatura. Gli ho fatto lo sgambetto ed è caduto. A quel punto l’ho tenuto fermo fino a quando non è arrivata la polizia». Sul posto è infatti giunta nel frattempo una volante della polizia che ha fermato l’aggressore e lo ha portato in questura dove si trova in questo momento.

«Non è la prima volta che si verificano aggressioni ai medici – denuncia Giuseppe Brisinda, primario di Chirurgia generale all’ospedale crotonese – Quello che è accaduto alla collega è un gesto fuori da ogni logica. Conosco la dottoressa ed è una collega esperta. Sono contro la militarizzazione degli ospedali per garantire la sicurezza dei medici e dei pazienti ma occorre fare qualcosa subito».

«Questo è l’unico ospedale della provincia e chiaramente è il punto di riferimento della popolazione – spiega Brisinda -. Ci sono tantissimi accessi e spesso emergenze. Occorrerebbe lavorare su un cambiamento radicale della cultura, iniziando dal rapporto medico-paziente, evitando anche attraverso un maggior dialogo che si arrivi a situazioni come questa».

E’ l’ennesima aggressione che avviene all’ospedale di Crotone nel giro di appena quattro mesi. Ad agosto, nella notte tra il 3 ed il 4 , un medico anestesista venne picchiato selvaggiamente con calci, pugni dai congiunti di un ragazzo di Rosarno ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Giovanni Di Dio di Crotone. Il medico avrebbe voluto soltanto che i familiari potessero dare l’ultimo saluto ad un ragazzo malato che stava morendo. Una cortesia ed un’attenzione che vennero però “ricambiate” con una feroce aggressione ai danni del medico.