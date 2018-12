Crosetto (FdI) massacra la manovra e strappa l’ovazione della sinistra e di Gassman. Il video spopola sul web

In un editoriale di questa mattina, su “Repubblica“, il parlamentare di Fratelli d’Italia Guido Crosetto viene definito “compagno”, dal giornalista Sebastiano Messina, che ovviamente lo considera un complimento. Di sicuro l’intervento di Crosetto, nel corso del dibattito sulla manovra, è stato quello che ha infiammato di più l’aula, anche a sinistra, che ha tributato al parlamentare di FdI applausi e ovazioni. Crosetto ha attaccato il metodo parlamentare pericoloso usato da Lega e M5s, l’arroganza di portare in Parlamento una legge di bilancio che nessuno aveva letto. Perfino l’attore Alessandro Gassman, sul web, parla di “esempio di moderazione e visione civile”. L’intervento di Crosetto è uno dei video più condivisi dagli italiani sui social network nelle ultime ore. “Qui non si tratta di difendere Fratelli d’Italia o altre forze politiche, ma il corretto funzionamento delle Istituzioni”. Il video.