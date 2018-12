Corona insulta in tv Cecchi Paone: «La signorina si sta innervosendo» (video)

di Redazione

Volano insulti tra Fabrizio Corona e Cecchi Paone a Mattino5, tanto che Federica Panicucci è costretta a scusarsi. Una lite accesa nata durante la puntata andata in onda questa mattina e che si è conclusa con l’abbandono di Corona dalla trasmissione. Ad attaccare è Cecchi Paone. «Lei come fenomeno mediatico è pericoloso per chi non ha gli strumenti per difendersi rispetto a come ci si deve comportare. Lei è una cattiva compagnia, per me lei è questo. Il resto è roba di avvocati e giudici». Corona non coglie la differenza tra attacco alla persona e attacco al “fenomeno mediato” e ribatte insultando l’interlocutree: «La signorina Cecchi Paone si sta arrabbiando». Dopodiché toglie l’auricolare e abbandona il collegamento . Cecchi Paone chiede a sua volta l’interveto della conduttrice: «Federica non puoi permettere che venga appellato in questi toni nella tua trasmissione, non puoi mettermi sullo stesso piano di Fabrizio Corona, lui è un pregiudicato». La presentatrice, che inizialmente ha preferito non prendere posizione, dopo gli insulti di Corona si è scusata con i telespettatori ed ha aggiunto: «Tu non hai bisogno di avvocati difensori, ma in questo caso hai ragione, è stato condannabile e deplorevole il modo in cui ti ha appellato». La Panicucci chiede a Corno di scusarsi in diretta, ma Fabrizio entra in auto e va via.