Cielo verde e scìe luminose: l’America si sveglia con l’incubo degli Ufo ma era un incendio (video)

Centinaia di telefonate ai centralini della polizia, in tanti si sono chiesti se in America, a New York, stessero sbarcando gli Ufo. In realtà si era verificata l’esplosione di un impianto dell’azienda elettrica cittadina Con Edison nel quartiere di Astoria, nel Queens, che ha gettato nel panico gli abitanti ma ha anche causato nel cielo una insolita lunga scia di luce intensa, azzurra ed intermittente: “Nessuna invasione aliena o minaccia dallo spazio”, è stata la rassicurazione arrivata anche dal New York Police Department e dai vigili del fuoco impegnati a spegnere l’incendio causato dalla deflagrazione.

