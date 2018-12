Catania, il Consiglio approva il rendiconto 2017. Dipendenti ancora senza stipendio

di Alberto Cardillo

Riceviamo da Alberto Cardillo e volentieri pubblichiamo:

Caro direttore,

Nell’ultima seduta, in un clima molto cupo e teso, con la presenza di tanti dipendenti comunali in aula, il Consiglio comunale di Catania, convocato in seduta urgente, ha approvato all’unanimità dei 26 consiglieri presenti in aula, il conto consuntivo della gestione finanziaria per l’anno 2017. Un atto che doveva essere approvato già nell’aprile scorso, sotto la gestione di Enzo Bianco.

Ad inizio seduta il sindaco Salvo Pogliese ha tributato il proprio ringraziamento a “quanti hanno operato, a vario titolo, per garantire che i lavori d’aula si potessero svolgere in via d’urgenza così da poter attingere al saldo del contributo di solidarietà del Ministero dell’interno, pari a circa 29 milioni di euro, così da garantire il pagamento delle spettanze arretrate alle migliaia di famiglie dei dipendenti del comune, delle partecipate, delle cooperative, rimasti senza stipendio per via dell’assoluta carenza di liquidità delle casse comunali”.

Il documento contabile approvato certifica l’immane valore negativo di 641,923 milioni di euro.

Nella personale relazione introduttiva al dibattito, il vicesindaco nonché assessore al bilancio Roberto Bonaccorsi ha spiegato:“Questa Amministrazione si trova nella peculiare situazione di presentare un documento che fotografa una situazione, alla data del 31 dicembre 2017, scaturente da scelte politiche ed amministrative fatte da altri Amministratori. Tale situazione se da una parte può essere ritenuta fisiologica in considerazione dell’avvicendamento politico conseguente alla tornata elettorale, dall’altro poteva essere evitata se il Rendiconto fosse stato approvato entro il 30 aprile 2018. La singolarità della situazione pertanto -ha sottolineato Bonaccorsi- non consente ad una Giunta da poco insediatasi di esprimere valutazioni di efficacia sulla base di risultati che non ha concorso a determinare, in quanto frutto dell’azione politica operata dalla precedente Amministrazione, alla quale, indiscutibilmente, devono essere riferite le responsabilità sull’efficacia dell’azione condotta e dei risultati conseguiti. Tuttavia, -ha concluso Bonaccorsi- noi, nuovi Amministratori, con senso di responsabilità, ci siamo fatti carico dell’intervento richiesto dalla Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana con la deliberazione n.154 del 4 maggio 2018, adottando misure correttive declinate, per la parte di competenza 2017, nel rendiconto contabile della gestione dello stesso anno”.

Dopo un modesto dibattito in cui sono intervenuti consiglieri di maggioranza e opposizione è arrivato il pronunciamento unanime del consiglio comunale che ha adottato il consuntivo 2017. Il M5S non ha partecipato al voto.

Adesso, migliaia di dipendenti del Comune sperano almeno per Natale di poter avere le mensilità spettanti -non ricevono stipendio da Ottobre-, ci si augura in tal senso che si faccia in tempo a poter ricevere lo stanziamento emergenziale di 60 milioni elargito dalla Regione.