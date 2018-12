Cannabis shop come piazze di spaccio: trovati altri 73 kg di droghe proibite (video)

Ammonta a 73 chili il quantitativo di droga proibita sequestrata dalla Polizia nei cannabis shop, i negozi di marijuana “legale”, di Forlì. L’operazione, chiamata “canapa light”, ha interessato tutte le rivendite della provincia e ha permesso di verificare che, oltre ai prodotti consentiti, molti negozi erano veri e propri centri di spaccio di infiorescenze non in linea con quanto previsto dalla normativa vigente sulla vendita di prodotti di canapa light. Le sostanze, per un peso complessivo di 73 kg e un valore commerciale di circa 750 mila euro, sono state poste sotto sequestro.