Camera, via libera alla manovra. Ma al Senato sarà riscritta… dalla Ue

Via libera della Camera alla manovra: con 312 voti favorevoli e 146 contrari l’Aula ha approvato in prima lettura la Legge di Bilancio, che ieri aveva incassato il voto di fiducia. Il provvedimento passa al Senato dove si gioca la vera

partita con le misure-chiave del contratto giallo-verde, reddito e pensioni, grandi assenti a Montecitorio, dopo la possibile intesa con la Ue che chiede di riscrivere una parte della manovra riducendo il rapporto deficit/Pil sulla base dei parametri europei. Si parte lunedì con l’esame in commissione Bilancio a Palazzo Madama. In quella sede dovrebbe arrivare il maxi-emendamento del governo con i correttivi per scongiurare la procedura Ue sui conti.

Dall’ecotassa sulle vetture più inquinanti alle modifiche per la maternità passando per la stretta anti-furbetti flat tax e la card famiglia che esclude gli extracomunitari, ecco gli interventi di maggiore rilievo approvati alla Camera.

ECOTASSA: Disincentivi in arrivo, sotto forma di imposta, per l’acquisto di autovetture nuove con emissioni di co2 superiori ad una certa soglia (crescenti al crescere del livello di emissioni) e, contestualmente, incentivi sotto forma di sconto sul prezzo, per l’acquisto di autovetture nuove a basse emissioni.

FURBETTI FLAT TAX: Al via la norma contro i furbetti della flat tax, l’aliquota ridotta al 15% per le partite Iva sotto i 65mila euro. Per evitare licenziamenti e altri interventi che consentano di rientrare nella soglia fissata si fissano dei paletti per poter accedere all’aliquota agevolata.

CARTA FAMIGLIA: La carta della famiglia sarà limitata ai cittadini italiani ed europei, escludendo dalla platea di destinatari i cittadini extra-Ue. La spesa ammonta a 120 milioni per il prossimo anno e 160 milioni a partire dal 2020.

RADIO RADICALE: si proroga di ulteriori sei mesi, fino al 30 giugno 2019, la convenzione stipulata fra il ministero dello Sviluppo economico e Radio radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari. A tal fine, si autorizza la spesa di 5 mln per il 2019.

CARTA GIOVANI: Taglio di 60 milioni dell’assegnazione della card cultura, cha da 290 milioni passa a 230 milioni. Le risorse andranno a tutti i residenti nel territorio nazionale che compiono 18 anni di età nel 2019.

ACCADEMIA CRUSCA. L’organico dell’Accademia della Crusca è aumentato di 3unità di personale non dirigenziale, da assumere mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami.

MATERNITA’: Previa autorizzazione del medico, le future mamme che lo vorranno potranno lavorare fino al nono mese e far slittare i cinque mesi di congedo obbligatorio a dopo la nascita del bebé. Il nuovo schema, ribattezzato maternità ‘agile’, è in alternativa allo schema tradizionale che impone la sospensione dall’attività lavorativa nei

due mesi prima del parto e nei 3 successivi o 1 mese prima e nei 4 successivi (maternità flessibile).

TASI: I comuni potranno confermare, anche per gli anni 2019 e 2020, la stessa maggiorazione della Tasi già disposta per gli anni 2016-2018.

GIOCHI: Vengono prorogate alcune concessioni, tra cui quella del superenalotto, e viene allungato al 31 dicembre 2019 il termine oltre il quale non possono più essere rilasciati nulla osta per i vecchi apparecchi con vincita in denaro, (new slot), per i quali è slittato al 31 dicembre 2020 anche il termine ultimo di dismissione.

SCUDO BANCHE: I risparmiatori truffati, anche se avranno ottenuto il ristoro, potranno fare causa alle banche per la parte di danno eccedente il risarcimento corrisposto.

POSTE: Luce verde al coinvolgimento di Poste per accelerare il rilascio delle carte di identità elettroniche.

SISMA CENTRO ITALIA: Un emendamento approvato destina per il terzo anno consecutivo i risparmi dell’esercizio di quest’anno della Camera, nella fattispecie 85 milioni di euro, alle popolazioni del centro Italia colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

BONUS ASILI NIDO: Sale da 1.000 a 1.500 euro annui e viene esteso fino al 2021 il bonus per l’iscrizione agli asili nido

pubblici o privati. A partire dal 2022 il bonus sarà determinato, nel rispetto del limite di spesa programmato e comunque per un importo non inferiore a 1.000 euro su base annua con Dpcm da adottare entro il 30 settembre 2021 alla luce del monitoraggio previsto per la misura.

CONGEDO PAPA’: Nel 2019 i papà avranno diritto a 5 giorni di congedo per la nascita dei figli. La commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento al ddl bilancio che proroga al prossimo anno la misura e aggiunge un giorno, rispetto al 2018.

PACCHETTO IMPRESE: Tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l’acquisto di beni materiali strumentali e per l’incremento delle assunzioni con il taglio dell’Ires al 15%. In arrivo anche la proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell’ammortamento-iperammortamento. Prorogato per il 2019 il credito d’imposta 4.0 per la formazione in azienda; misure a favore dell’internalizzazione e dell’innovazione delle aziende con le modifiche alla Nuova Sabatini.