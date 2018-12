Bonus cultura, i diciottenni ci hanno comprato il disco di Sfera Ebbasta

Come è stato speso dai diciottenni italiani il bonus cultura da 500 euro? Amazon ha stilato una classifica dei dieci libri più comprati ma anche dei dischi più acquistati e il primo posto è toccato a Sfera Ebbasta col suo album Rockstar. I gusti musicali dei nostri ragazzi sembrano piuttosto orientati alla musica trap e rap: infatti oltre a Sfera Ebbasta nella classifica di Amazon troviamo Coez, Ghali, Noyz, Narcos, Ultimo, Salmo, Gemitaiz, Fabri Fibra. Unica eccezione è Ed Sheeran, che sia piazza al terzo posto. L’81% dei ragazzi che hanno scelto di investire il Bonus Cultura in musica hanno optato per il cd mentre il restante 19% ha scelto il vinile.

La classifica dei libri più acquistati

Le opzioni dei titoli scelti nel campo dei libri vedono al primo posto Sigmund Freud con un classico come L’interpretazione dei sogni, seguito da Origin di Dan Brown e da 1984 di George Orwell. In classifica anche Fabio Volo e Alessandro D’Avenia, ma agli ultimi posti. (rispettivamente il nono e il decimo). Il bonus cultura (introdotto nel 2016 dal governo Renzi) sarà confermato nella legge di Bilancio 2019 e potrà essere speso per libri, teatri, cinema e concerti.