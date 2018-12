Berlusconi usa la clava con il M5S: «Non sono buoni neanche a pulire i cessi»

Silvio Berlusconi a testa bassa contro il M5S “Avevo detto che potevano andare a pulire i cessi. Oggi, vedendoli, ho dubbi che possano saperlo fare…”. Con una battuta, il leader di Forza Italia dal palco dell’hotel Ergife di Roma, ironizza sulle capacità governative dei Cinquestelle.

Berlusconi vede nero nel futuroi immediato dell’Italia, “Così non si può andare avanti, non ho mai visto una manovra senza contenuti come questa. Siccome non verrà modificata, il 19 dicembre la Commissione Ue deciderà la procedura di infrazione dell’Italia”.

Il cavaliere fa anche una interessante rivelazione. “Sono stato qualche giorno fa dal presidente Mattarella e lui mi ha detto chiaramente che consentirebbe al centrodestra di trovare una maggioranza” alternativa in caso di crisi del governo gialloverde.