Bambina di Reggio Emilia scrive a Elisabetta II. E la regina le risponde…

Maria Teresa è una bambina di nove anni, frequenta le scuole elementari a Calerno, in provincia di Reggio Emilia, e studia con passione l’inglese. Dopo aver letto in classe Il GGG, Grande Gigante Gentile di Roald Dahl, insieme con la maestra ha pensato di scrivere una lettera alla regina Elisabetta. E la sovrana britannica le ha risposto: chiedendole di tenere fede alla promessa fatta nella sua lettera, cioè di scriverle ancora.

«Tutto è cominciato l’anno scorso – ha raccontato Sonia Barbato, la sua insegnante di italiano, storia e inglese alla Gazzetta di Reggio – quando abbiamo letto in classe Il GGG, Grande Gigante Gentile di Roald Dahl, un classico della letteratura per bambini. Da quel momento Maria Teresa si è incuriosita e ha cominciato a fare domande sulla regina Elisabetta». «Io l’ho incoraggiata, perché i sogni vanno coltivati – ha continuato la maestra – Ho letto la lettera ai bambini e l’abbiamo spedita». Poi, qualche giorno fa, la sorpresa: la regina Elisabetta, tramite i suoi funzionari, le ha risposto il giorno del suo compleanno. «Cara Maria – si legge nella missiva – la Regina mi ha chiesto di scriverti e ringraziarti per la tua lettera e i tuoi piccoli disegni che hai fatto per lei. Sua maestà ha pensato che tu sia stata molto gentile a scriverle e quindi mi ha chiesto di risponderti, nonostante le centinaia di lettere che riceve ogni giorno. La famiglia – conclude la missiva – è molto contenta che tu abbia questo interesse verso la famiglia reale. Spero che tu, come hai scritto nella tua lettera, le scriverai di nuovo».