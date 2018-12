Autobus turistici, Roma città fatale per i ciclisti: un morto e un ferito grave

Un altro morto, a Roma, travolto da un autobus turistico. È accaduto questa mattina in via Merulana, a un passo dal Colosseo, dove un uomo di 60 anni, in bici, è stato investito da un torpedone turistico guidato da un autista di 61 anni, risultato poi negativo gli accertamenti tossicologici di rito ai quali è stato sottoposto.

Il bus, proveniente da piazza san Giovanni in Laterano, stava svoltando da via Merulana verso viale Manzoni, direzione via Emanuele Filiberto, quando sarebbe avvenuto l’impatto con il ciclista a bordo del proprio mezzo. Tragedia sfiorata anche in un’altra zona della città. Un altro ciclista è stato investito da un’auto, mercoledì pomeriggio, in viale Marco Polo all’altezza di via Roncinotto, in zona Ostiense. La vettura, nel tentativo di evitarlo, ha frenato ed è stata tamponata da un’altra auto. Il ciclista è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all’ospedale San Camillo in codice rosso.

«Stamani all’alba un bus turistico ha investito e ucciso un sessantenne in bicicletta all’angolo tra viale Manzoni e via Merulana . Non è il primo caso e nell’attesa della definizione della dinamica dell’accaduto resta viva l’attenzione su un fenomeno oramai abbastanza frequente. Una maggior osservanza dei regolamenti della strada e un invito alla prudenza sono necessari per scongiurare certe tragedie», denuncia Davide Bordoni di Forza Italia.