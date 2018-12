Attenzione agli zuccheri e non solo durante le festività. L’allarme dell’Oms

Non dobbiamo tanto preoccuparci della quantità di zuccheri che consumiamo durante le feste natalizie. In fondo se tutto fosse limitato a questo periodo – quando si abbonda a tavola con panettoni, torroni, pandori ed altre prelibatezze dolciarie – si tratterebbe di un’overdose di zuccheri della durata di 15 giorni. Ma le statistiche dicono che ingeriamo troppi zuccheri durante tutto l’anno con gravi danni per il nostro organismo. Alimenti o bevande ricche di zucchero non dovrebbero superare il 10% dell’energia quotidiana secondo l’Oms invece tra 5.400 intervistati il 57% mangia abitualmente merendine e brioches , il 77% dolci al cucchiaio quali tiramisù, budini ma anche torte farcite con cioccolato e panna e poi gelati. Il 16% consuma questi alimenti da 2 a 4 volte alla settimana. Complessivamente emerge che il 20 % delle calorie quotidiane proviene dagli zuccheri dei cibi e da quelli aggiunti nelle bevande. Si arriva così facilmente all’iperglicemia che oltre a dare problemi di memorizzazione e attenzione porta a rischi cardiovascolari e al diabete.