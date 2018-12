Assolto l’imprenditore Denis Cavatassi. Era stato condannato a morte in Thailandia

Denis Cavatassi è stato assolto dalla Corte Suprema thailandese. La conferma arriva dal ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Enzo Moavero Milanesi. Detenuto in Thailandia dal 2011, l’imprenditore abruzzese era stato condannato alla pena di morte nel 2016. «La buona notizia dell’importante sentenza della Corte Suprema della Thailandia consentirà a Denis Cavatassi, prosciolto questa mattina, di rientrare presto a casa in Italia e riabbracciare i suoi familiari. Gli italiani in difficoltà all’estero devono sapere che possono sempre contare sull’assistenza e l’aiuto efficace della Farnesina. Nessuno viene lasciato solo, pur nell’inevitabile riserbo che la delicatezza di tante situazioni impone», dice Moavero.

Cavatassi era stato arrestato con l’accusa di essere il mandante dell’omicidio del suo socio in affari, Luciano Butti. Il 50enne, di Tortoreto, che con Butti – ucciso a Phuket a colpi d’arma da fuoco in quello che sembra proprio un agguato – ha sempre affermato di essere innocente. «Denis è innocente ed è finalmente libero!», scrive su Facebook Romina, la sorella di Denis a nome della famiglia Cavatassi. «La corte suprema thailandese lo ha assolto da tutte le accuse e finalmente potrà tornare in Italia. Ringraziamo tutti quelli che si sono battuti per la sua libertà». E ancora: «Ringraziamo tutti gli amici che ci sono stati vicini e ringraziamo i giornalisti che hanno fatto da “cassa di risonanza” standoci vicini con intelligenza, sensibilità e professionalità». Nel lungo elenco dei ringraziamenti ce n’è uno molto sentito alla famiglia Regeni «che, con empatia e forza, ci ha sostenuti da vicino e alla famiglia Rocchelli. Grazie infine, ma non per ultimi, ai bambini di una scuola per l’infanzia che hanno mandato messaggi meravigliosi a Denis e alle loro meravigliose maestre. Denis torna a casa! Ed è merito di tutti voi», concludono i familiari.