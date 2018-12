Animali, il lupo è tornato. Solo 40 anni fa era considerato in via d’estinzione

di Redazione

Negli anni ’70 era dato per missing, scomparso. Oggi, invece, a oltre quarant’anni da allora, il lupo è tornato a popolare il Belpaese. La specie è in aumento, al punto da trovarli, i lupi, anche in pianura e in aree antropizzate. Le statistiche parlano chiaro: se tra il 2006 e il 2012 la popolazione di lupo occupava il 18,04 per cento del territorio nazionale, i dati relativi ai sei anni successivi indicano che la proporzione è cresciuta al 23,02. Insomma, stando ai dati del Terzo rapporto direttiva Habitat, coordinato da Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), oggi la presenza della specie interessa un quarto del territorio nazionale. In Italia, il declino del lupo è proseguito fino agli anni ’70, quando la specie era definitivamente scomparsa dall’arco alpino e permaneva soltanto nelle zone appenniniche dell’Italia centro-meridionale. In quattro decenni, grazie al ripopolamento naturale, gli antichi territori sono stati riconquistati.

Sulle Alpi ne sono stati censiti 293

Ma quanti lupi ci sono? I dati più…

