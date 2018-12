Ancora sangue sulle strade di Roma, ciclista travolto e ucciso in via Merulana

Ancora un altro incidente mortale a Roma. Un ciclista di 60 anni è stato travolto e ucciso a due passi dal Colosseo in via Merulana, da un pullman. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale del gruppo Prati. L’incidente è avvenuto alle 5.45 all’incrocio tra viale Manzoni e via Merulana. L’uomo è stato travolto da un pullman che trasporta i passeggeri da Termini all’Aeroporto di Ciampino. Alla guida del mezzo un uomo di 61 anni. Il bus è stato posto sotto sequestro ed il conducente, un italiano di 61 anni, è stato trasportato all’ospedale San Giovanni per gli accertamenti tossicologici di rito, risultati comunque negativi. Dalle prime verifiche eseguite dagli agenti, il pulmann, proveniente da piazza san Giovanni in Laterano, stava svoltando da via Merulana verso viale Manzoni, direzione via Emanuele Filiberto, quando sarebbe avvenuto l’impatto con il ciclista a bordo del proprio mezzo.

Proprio ieri un altro ciclista è stato investito da un’auto, in viale Marco Polo all’altezza di via Roncinotto, in zona Ostiense. La vettura, nel tentativo di evitarlo, ha frenato ed è stata tamponata da un’altra auto. Il ciclista è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all’ospedale San Camillo in codice rosso.