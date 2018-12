Abusi sessuali sulle figlie minorenni della compagna: arrestato imprenditore a Bari

Avrebbe abusato delle figlie minorenni della sua compagna convivente. Un uomo di 50 anni, imprenditore, di Bari, è stato arrestato dalla Polizia di Stato in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale continuata e aggravata e corruzione di minorenne continuata e aggravata. La donna, insospettita da alcuni comportamenti particolarmente insoliti della figlia maggiore, l’ha incalzata con domande insistenti. Così è riuscita ad apprendere che le sue bambine, da alcuni anni, erano state oggetto delle attenzioni morbose e sessuali del compagno della mamma, loro convivente.

Il racconto delle minorenni, le accuse all’imprenditore

La sorella più grande, ma pur sempre minorenne, inoltre ha riferito che, man mano che cresceva, le attenzioni erano diventate sessualmente sempre più esplicite. Ha raccontato in particolare che l’uomo, in più occasioni, si era masturbato in sua presenza, toccandole il seno e le parti intime, spiegando persino che in un caso aveva raggiunto l’orgasmo, esibendosi davanti alla ragazzina. Nel corso del racconto è emerso che anche la figlia più piccola della donna, aveva subito abusi di notte mentre dormiva. La notizia di reato, riferita alla Procura della Repubblica del Tribunale di Bari, ha consentito, in tempi rapidi, di raccogliere indizi ritenuti gravi, precisi e concordanti nei confronti dell’uomo.