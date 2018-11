«Zingari zecche e parassiti»: polemica a Ivrea per il post dell’assessore

di Gigliola Bardi

Uno sfogo «da bar più che un pensiero reale», pubblicato dopo aver subito «un brutto furto in auto». Si è giustificata così Giorgia Povolo, assessore leghista alle Politiche sociali a Ivrea, per un post in cui definiva i rom «zingari, non rom, ma zingari di m…, zecche e parassiti capaci di spolpare tutto», augurando loro di rimanere menomati «cercando di rubare qualcos’altro». Il post, ora rimosso, risale a gennaio, cioè a prima delle elezioni e della nomina ad assessore. Ma il caso è esploso adesso, con una interpellanza urgente al sindaco Stefano Sertoli presentata dai consiglieri comunali del Pd.

Nell’interpellanza i consiglieri Maurizio Perinetti, Gabriella Colosso, Fabrizio Dulla e Mauro Salizzoni parlano di «frasi raccapriccianti e di inaudita violenza» e puntano l’indice contro «un linguaggio che mai è stato usato da alcun rappresentante dell’istituzione comunale eporediese, almeno dal dopo guerra ad oggi. «Ancor più grave che ad averle concepite sia l’assessore con le deleghe ai sistemi educativi e diritto allo studio, alle politiche giovanili, pari opportunità e politiche sociali», viene sottolineato ancora chiedendo al sindaco «quali provvedimenti intenda adottare al fine di tutelare l’immagine e l’autorevolezza dell’istituzione comunale». Sulla vicenda è intervenuta anche Rifondazione comunista che, in un post su Facebook, ha lamentato che l’assessore non ha «l’adeguato profilo umano, sociale e politico per ricoprire la carica».

«Chiedo scusa per quelle frasi, riportarle alla luce ora mi dà tanto l’impressione che vogliano prendermi di punta. Ripeto, sono parole scritte prima che diventassi assessore, non eravamo neppure in campagna elettorale», ha spiegato Povolo, chiarendo che dopo il furto «ero scossa e istintivamente ho scritto quelle frasi». «Non è stata intenzionale, erano frasi rivolte a poche amicizie su un social, più uno sfogo da bar che un pensiero reale», ha aggiunto l’assessore, mentre il sindaco ha fatto sapere che «valuteremo il da farsi».