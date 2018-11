Vogliono evitare l’espulsione del dl sicurezza, 50 migranti fuggono dal centro: spariti da ore

di Martino Della Costa

Vogliono evitare l’espulsione, scongiurare il rimpatrio coatto previsto dal dl sicurezza e continuare usufruire dell’ospitalità del Belpaese, nonostante ogni giorno la cronaca registri rivendicazioni, proteste e denunce da parte degli extracomunitari che lamentino l’inadeguatezza delle strutture in cui vengono accolti e la qualità dei servizi a loro destinati (dai pasti non sempre di loro “gradimento”, ai ritardi con cui vengono elargite diarie e ricariche telefoniche). E così, come riportato in queste ore da Il Giorno e Il Giornale, 50 migranti fuggono dal Cas (Centro di accoglienza straordinaria) di via Corelli e, riversatisi nelle strade di Milano, nel giro di poche ore diventano irreperibili.

Milano, temono l’espulsione prevista dal dl sicurezza: 50 migranti fuggono dal centro

Dunque, prima dell’avvio del decreto sicurezza; per essere certi che il rispetto della norma non li investa irreversibilmente, 50 migranti fuggono dal centro d’accoglienza milanese e si danno alla macchia diventando, nel giro di poche ore, introvabili (almeno per il momento). «Avevano paura di essere espulsi e hanno preferito allontanarsi», scrive il quotidiano diretto da Sallusti, aggiungendo poi, secondo quanto riferito da Baudouin Ndjali, «dipendente della società francese Gepsa che gestisce il centro assieme all’associazione culturale di Agrigento Acuarinto e delegato della Filcams-Cgil», che all’interno della struttura sono rimaste comunque «circa 370 persone», mentre almeno «una cinquantina sono già andate via spontaneamente», laddove non è chiaro quell’andate via a cosa corrisponda esattamente. E infatti, a stretto giro dal centro aggiungono: «Non sappiamo dove si trovino attualmente. Avevano paura di essere espulsi e hanno preferito allontanarsi, finendo sulla strada». Come spiegato da Il Giorno infatti, tempestivo nel dare la notizia della “fuga di gruppo”, «il Cas di via Corelli si trasformerà il 15 novembre in un Centro di permanenza e rimpatrio, dove verranno trattenuti i clandestini in attesa dell’espulsione. Così è iniziato l’esodo dei migranti», commentato polemicamente nelle ultime ore con le recriminazioni di lavoratori del centro e sindacalisti, che si sono detti preoccupati per il futuro della struttura. Di contro, deciso a proseguire con le determinazioni prese e pronto ad andare avanti con il provvedimento sicurezza, il ministro dell’Interno Matteo Salvini proprio poco fa, postando un articolo di stampa sulle misure del decreto sicurezza sulla sua pagina Facebook, ha commentato: «Abbiamo fatto più noi in 5 mesi che il Pd in 5 anni di governo. Non si molla di un centimetro. Se puoi sognarlo, puoi farlo»…