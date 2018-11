Violenza sulle donne, Meloni: “Desirée oggi è il nostro simbolo” (video)

di Augusta Cesari

Una giornata che non sia convenzionale, fatta solo di slogan e proclami. “Penso sia doveroso dedicare questo 25 novembre, “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, a Desirée e a tutte le altre vittime. #NoViolenzaSulleDonne”. E’ il post di Giorgia Meloni, che come attesta il video si trova davanti al Tribunale di Roma per una manifestazione che non solo simbolicamente richiama a delle precise responsabilità in materia di sicurezza.

“Desirée in questa giornata è il nostro simbolo”, spiega la Meloni. “Una ragazza a cui -come a Pamela e a tante altre- non siamo stati in grado di garantire sicurezza”.

Meloni: “Lo Stato non ha fatto il suo dovere”

La leader di FdI aggiunge che troppi casi di violenza efferata rivelano come l’incapacità di gestire alcuni fenomeni come l’immigrazione massiccia: un nesso tragico con i casi di violenza che stiamo piangendo. E allora non bastano i proclami, fuori dalle ipocrisie. Spiega Giorgia Meloni. “Desirée, Pamela e le altre sono il nostro simbolo: se lo stato avesse fatto il suo dovere, i loro aguzzini non avrebbero mai dovuto calcare il suolo italiano”. Essere davanti al Tribunale di Roma ha un altro valore: Giorgia Meloni si dice ancora allibita per la decisione di non riconoscere l’aggravante di stupro di gruppo: “Decisione folle e clamorosa che vanifica tutte le nostre iniziative per fermare la violenza”.