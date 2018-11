Verdini condannato a 4 anni e 4 mesi per bancarotta di un’impresa edile

di Redazione

Il Tribunale di Firenze ha condannato l’ex senatore Denis Verdini a 4 anni e 4 mesi, imputato in un processo in cui era accusato di concorso in bancarotta preferenziale di un’impresa edile che aveva rapporti con il Credito Cooperativo Fiorentino, la banca di cui Verdini è stato presidente per un ventennio. La Procura, con il pm Luca Turco, aveva chiesto una condanna a sei anni.

Secondo l’accusa, Verdini, da presidente del Credito Cooperativo Fiorentino, avrebbe pianificato un’operazione che portò la banca a rientrare in possesso di parte dei soldi prestati a una delle due imprese edili degli Arnone ma al tempo stesso a portare alla bancarotta della stessa ditta. Un’operazione che, secondo la Procura, recò inoltre svantaggio agli altri creditori dell’impresa edile. Da qui la condanna per bancarotta preferenziale.