Venti di guerra nel Mar Nero. Mosca-Kiev: tensione alle stelle. La crisi in 5 punti (VIDEO)

di Redazione

Mosca-Kiev, il Cremlino parla di provocazione, Poroshenko replica e rilancia: abusi della marina russa. E dal Mar Nero soffiano minacciosi venti di guerra. La tensione è ormai alle stelle tra Russia e Ucraina dopo la battaglia in mare al largo della Crimea tra unità navali russe e tre navi militari ucraine. Come noto lo scontro si è concluso con il ferimento di alcuni marinai di Kiev e con il sequestro da parte russa delle imbarcazioni ucraine. Le tre navi, secondo Mosca, non avevano comunicato l’intenzione di raggiungere il Mare di Azov provenienti dal Mar Nero e quindi di attraversare lo Stretto di Kerch che la Russia controlla. Per il presidente ucraino Petro Poroshenko si è trattato invece di un’azione da parte della Russia «non provocata e folle». Mosca ha interrogato i marinai ucraini, bloccati dopo il sequestro di tre imbarcazioni nello stretto di Kerch. Gli interrogatori, riferisce la Tass, sono stati condotti da uomini dell’Fsb, l’intelligence “erede” del Kgb, che ha anche diffuso un video della sessione. E allora vediamo la crisi tra Mosca e Kiev riassunta in 5 punti cardine.

La crisi tra Mosca e Kiev in 5 punti