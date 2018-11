Usa, via libera alla carne artificiale: si “coltiva” in laboratorio da cellule staminali

di Redazione

La carne artificiale, ovvero coltivata in laboratorio da cellule staminali, potrebbe presto arrivare in commercio. Almeno negli Usa. Il dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti e la Food and Drug Administration (Fda) hanno dato il via libera e assicurato il controllo sulla produzione, in modo che la carne sintetica possa essere venduta ai consumatori di tutto il Paese. A darne notizia è stata la stampa americana, rilanciano una dichiarazione congiunta rilasciata dalle due agenzie. Nella nota viene spiegato che la Fda e l’Usda – come si legge su Newsweek – collaboreranno per «promuovere questi prodotti alimentari innovativi e mantenere i più elevati standard di salute pubblica». In particolare, la Fda sarà incaricata di regolamentare la raccolta, la conservazione e la coltivazione delle cellule utilizzate per produrre la carne artificiale, mentre l’Usda lavorerà alla produzione e all’etichettatura degli alimenti. «Una transizione dalla supervisione dalla Fda alla Usda si verificherà durante la fase di raccolta delle cellule», afferma il comunicato.



«Questo quadro normativo sfrutterà sia l’esperienza della Fda nel regolamentare la…

