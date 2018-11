Panico sul treno, urla e botte tra migranti sulla Circumflegrea (video)

di Alessandro Giuliani

Sono stati momenti di panico quelli che si sono verificati sul treno della Circumflegrea proveniente da Montesanto e in sosta a Licola. L’ennesima rissa tra migranti ha scatenato il panico tra i passeggeri presenti sul vagone. Questo il sito da cui è stato subito postato il video pubblicato dal Mattino. Come si vede, il treno era in sosta a Licola quando è scattata la rissa tra immigrati. Si riconoscono alcuni giorvani stranieri: uno di loro sembra venire preso con forza e buttato fuori dal vagone, ma non si capisce il perché. Si sentono nitidamente le grida degli extracomunitari e si percepisce la paura dei passeggeri.

Al momento si sta cercando di ricostruire quanto successo per risalire alle dinamicche della lite a bordo del treno. Che, come denuncia il Mattino, non è prtroppo una novità. Non è la prima volta che – sopratutto nel tratto finale del percorso della Circumflegrea- gli utenti assistono a questo tipo di scene, ormai sempre più all’ordine del giorno.