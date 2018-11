Urina per strada a Napoli, litiga e viene accoltellato alla schiena

di Paolo Sturaro

Un venticinquenne è stato curato all’ospedale Loreto Mare di Napoli per una coltellata alla schiena. Il giovane, incensurato, è giunto in ospedale intorno alle ore 6. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli ai quali il 25enne ha dichiarato di essere stato ferito durante una lite con quattro ragazzi, che ha detto di non conoscere. Il tutto è accaduto nei pressi di Piazza del Gesù, in pieno centro storico di Napoli. Il giovane ha riferito di essersi fermato a fare bisogni nei pressi della piazza. Proprio per questo è stato notato dai quattro ragazzi, che lo hanno rimproverato per il gesto fatto. “Hai fatto pipì qui, anche davanti alle loro fidanzate”. Immediatamente si è scatenata una lite, dopo la quale il venticinquenne è tornato a casa e solo lì si sarebbe accorto della ferita alla schiena. Si è fatto quindi accompagnare da alcuni suoi amici in ospedale, dove è stato visitato e ricoverato. Indagano i carabinieri della compagnia di Napoli Centro.