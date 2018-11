Una porzione di noci al giorno aiuta a controllare il peso

di Alessandro Bovicelli

Lo si diceva da tanto ma adesso sono i ricercatori a dimostrarci le proprietà benefiche delle noci e più in generale della frutta a guscio. In due studi diversi gli studiosi hanno dimostrato che mangiare 30 grammi al giorno di qualsiasi frutta secca o arachidi al posto di cibi a basso contenuto nutrizionale quali carne rossa , salumi, patatine e dolci abbassa il rischio di aumento di peso a lungo termine e di obesità. Sappiamo invece come le persone più spesso si sazino con cibo spazzatura. Fra l’altro le noci del Brasile aumentano il senso di pienezza e grazie al loro contenuto di selenio migliorano le risposte dell’insulina e del glucosio stabilizzandone i loro livelli post- prandiali e aiutando a prevenire il diabete.