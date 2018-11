Tutto come previsto: la Ue boccia la manovra, Salvini duro: «Risponderemo»

di Robert Perdicchi

Tutto previsto, il giorno del giudizio è arrivato implacabile come la bocciatura della Ue alla manovra del governo. Il collegio dei commissari europei, riunito stamani a Bruxelles, è giunto alla conclusione che nei confronti dell’Italia è necessario aprire una procedura per deficit eccessivo legata al debito. Ora la palla non passerebbe direttamente al Comitato Economico e Finanziario del Consiglio, ma occorre un altro passaggio formale, che potrebbe dare altro tempo utile a trattare con il governo italiano, che però conferma una linea intransigente.

La manovra, rileva la valutazione adottata oggi, prevede “un non rispetto particolarmente grave delle regole di bilancio, in particolare delle raccomandazioni dell’Ecofin dello scorso 13 luglio”. Nel complesso, l’analisi condotta nel rapporto ex articolo 126.3 del Tfue “indica che il criterio del debito dovrebbe essere considerato come non rispettato” dall’Italia “e che una procedura per deficit eccessivo basata sul debito è giustificata”.

Immediata la reazione del premier Conte: «La bocciatura dell’Ue è sul debito 2017, del precedente governo». E Matteo Salvini rilancia, alla domanda su possibili sazioni Ue per la manovra? «Mi sembrerebbe veramente irrispettoso nei confronti del popolo italiano, che è un contribuente netto a suon di decine di miliardi di euro. Sanzionare chi ti paga decine di miliardi per una manovra economica di crescita mi sembrerebbe strano». «Siamo convinti dei numeri che abbiamo messo in manovra e li portiamo avanti. Fra un anno ne riparliamo». Sempre con questa maggioranza? «Ovvio», risponde il segretario leghista, che poi aggiunge: «Risponderemo. C’è questo scambio epistolare ormai fitto, spiegheremo più nel dettaglio le riforme strutturali, il codice degli appalti, la sburocratizzazione, le spese per gli investimenti. Loro si occupano molto di spesa corrente, di legge Fornero, però c’è anche una spesa per investimenti assolutamente notevole e quindi contiamo sul fatto che ci lascino lavorare serenamente».