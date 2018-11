Treno diretto a Catanzaro investito da una tromba d’aria: ci sono feriti (video)

di Redazione

Una violenta tromba d’aria si è abbattuta in Calabria, in particolare in provincia di Crotone. Sono caduti degli alberi, scoperchiati alcuni tetti ed è rimasto anche coinvolto un treno regionale, partito da Catanzaro e diretto a Sibari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Crotone e a quanto si apprende alcune persone sono rimaste ferite in modo lieve. A causa del maltempo resta sospesa dalle 7.30 la circolazione ferroviaria fra Botricello e Cutro sulla linea Catanzaro-Crotone. Sono stati attivati da Trenitalia servizi sostitutivi, fa sapere Rfi, con autobus con partenza dalle stazioni di Cutro, Roccabernarda e Botricello.

Il treno locale investito a Roccabernarda

Il treno locale è stato investito da una tromba d’aria all’altezza della stazione di Roccabernarda (Crotone). La furia del vento ha sballottato il convoglio che, fortunatamente è rimasto sui binari. Diversi vetri sono andati in frantumi. Alcune persone sono rimaste ferite tra i passeggeri ma non in modo grave. Due passeggeri sono stati trasportati alla struttura ospedaliera. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Crotone e la squadra del distaccamento di Sellia Marina (Catanzaro).